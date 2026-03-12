NERSANT debate impacto das tempestades e medidas de apoio no Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria participou no dia 7 de março no Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo, realizado no Auditório da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça. A iniciativa reuniu agricultores, associações do setor, autarquias, entidades regionais e instituições financeiras para analisar os impactos das recentes intempéries na agricultura e discutir medidas de apoio ao setor.

A associação esteve representada pelo agrónomo Alexandre Castilho, da empresa Hidro-Ibérica, de Salvaterra de Magos, que integrou o Painel I – Impacto das Tempestades na Produção Agrícola. Durante a sua intervenção, destacou os prejuízos provocados pela tempestade Kristin no Ribatejo, que resultaram no encharcamento dos solos, perda de culturas, danos em pomares e olivais e estragos em diversas infraestruturas agrícolas, como regadios, diques, valas e sistemas de drenagem.

O representante da NERSANT sublinhou ainda que, perante estes fenómenos extremos, é fundamental reforçar a capacidade de prevenção e resposta do território, destacando a importância do investimento em infraestruturas hidráulicas que permitam mitigar os efeitos das cheias e melhorar a gestão da água.

Durante a intervenção, foi igualmente referido que o Ministério da Agricultura assegurou recentemente uma verba de 20 milhões de euros destinada à recuperação de diques e canais de rega públicos e privados afetados pela tempestade. Embora considerando o montante insuficiente face à dimensão dos prejuízos, Alexandre Castilho salientou que este apoio representa um primeiro passo, apelando às autarquias e às associações de regantes para que mobilizem esforços no sentido de garantir o acesso rápido a estas verbas.

No encontro, a NERSANT destacou também o trabalho que tem vindo a desenvolver no apoio às empresas e agricultores da região afetados pelas intempéries. Atualmente, a associação está a atuar em três frentes principais: a sensibilização e pressão institucional para o reforço das medidas de apoio ao setor, a prestação de apoio técnico gratuito às empresas no levantamento de prejuízos e na preparação de candidaturas a subsídios e linhas de crédito, e ainda a proposta apresentada à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo para a criação de uma estrutura permanente de acompanhamento dos impactos económicos das intempéries na região.

No plano estratégico, Alexandre Castilho defendeu ainda a necessidade de uma abordagem integrada à gestão da água no rio Tejo, sugerindo a criação de uma entidade dedicada a esta matéria, à semelhança do modelo existente no Alqueva, que permita coordenar de forma eficaz áreas como o abastecimento de água, a produção agrícola, o controlo de cheias, a navegação e a produção de energia.

O programa integrou ainda um painel dedicado às medidas de apoio e instrumentos financeiros, com a participação de João Vasconcelos Miguel, da Caixa Geral de Depósitos, e um terceiro painel sobre estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas, com intervenções de Manuel Campilho, da Quinta da Lagoalva, e de Luís Seabra, da Associação dos Agricultores do Ribatejo.

Dinamizado pelo Município de Alpiarça, o Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo contou ainda com intervenções de Sónia Sanfona, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, José Bernardo Nunes, Vice-Presidente da CCDR-LVT, e Gonçalo Santos Andrade, Vice-Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, na sessão de abertura.

O encontro contou com a participação ativa dos agricultores presentes, promovendo a partilha de preocupações e experiências e reforçando a importância da cooperação entre agricultores e entidades do setor para enfrentar os desafios atuais da agricultura na Lezíria do Tejo.