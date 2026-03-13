Produtores de mirtilos e responsáveis institucionais debatem desafios da agricultura em Paço dos Negros

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A localidade de Paço dos Negros, no concelho de Almeirim, recebeu esta sexta-feira, dia 13 de março, uma iniciativa promovida pela Associação Nacional de Produtores de Mirtilos, realizada na propriedade da Campo Blue, que reuniu produtores, técnicos e responsáveis institucionais para debater os principais desafios e oportunidades do setor.

O encontro contou com a presença do ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, e incluiu momentos de partilha de conhecimento técnico e de reflexão sobre a realidade da produção agrícola na região.

Durante a sua intervenção, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, destacou alguns dos desafios que atualmente afetam o setor agrícola local. Entre os temas abordados estiveram os prejuízos provocados pelo recente conjunto de tempestades e cheias, que afetaram várias explorações agrícolas e trouxeram dificuldades acrescidas aos produtores.

O autarca sublinhou também a necessidade de encontrar soluções eficazes de apoio aos agricultores que sofreram danos, defendendo uma resposta que permita minimizar os impactos e garantir a continuidade da atividade agrícola.

Outro dos pontos centrais da intervenção foi a gestão da água, considerada uma questão determinante para o futuro da agricultura e da indústria no território. Joaquim Catalão alertou para as preocupações manifestadas por agricultores e empresários relativamente à atual proibição da abertura de novos furos para captação de água, defendendo a importância de encontrar soluções equilibradas que conciliem a proteção ambiental com o desenvolvimento económico.

Neste contexto, o presidente da autarquia destacou ainda a relevância estratégica do Projeto Tejo para a região, apontando-o como uma solução estruturante para reforçar a segurança hídrica e garantir maior sustentabilidade ao setor agrícola.