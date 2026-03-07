Projeto inovador desenvolvido em Santarém vence 6.ª edição do Programa TalentA

Imprimir

O projeto “KÓFI”, desenvolvido em Santarém pela engenheira agrónoma Anabela Pedro Seabra, venceu a 6.ª edição do Programa TalentA, uma iniciativa promovida pela Corteva Agriscience em parceria com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que pretende valorizar o empreendedorismo feminino no meio rural.

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, as duas entidades reforçam o compromisso com a igualdade de oportunidades e a promoção da liderança feminina na agricultura.

Segundo dados do Ministério da Agricultura e da Pesca, apenas 33% dos projetos agrícolas em Portugal são liderados por mulheres, um número que evidencia a necessidade de continuar a incentivar a participação feminina no setor. O Programa TalentA surge precisamente com esse objetivo: apoiar, dar formação e visibilidade a projetos agrícolas inovadores liderados por mulheres.

Projeto de Santarém distinguido pela inovação

A vencedora desta 6.ª edição, Anabela Pedro Seabra, foi distinguida pelo projeto “KÓFI”, uma iniciativa de inovação agroalimentar sustentável que transforma leguminosas numa alternativa vegetal e sem cafeína ao café.

O júri destacou vários aspetos do projeto, entre eles a integração de critérios agronómicos sustentáveis, como a baixa exigência hídrica das culturas e a melhoria da qualidade do solo. Foi também valorizada a aposta na economia circular, através da utilização de subprodutos como substrato, bem como o trabalho na área da educação alimentar e o modelo de negócio híbrido dirigido tanto a empresas como a consumidores.

Dois projetos finalistas também distinguidos

Além da vencedora, o júri distinguiu ainda dois projetos finalistas.

Um deles foi o Biovega Microgreens, criado por Karla Lorenzini, natural do Brasil e residente em Portugal. O projeto consiste numa pequena unidade agrícola dedicada ao cultivo de microvegetais de elevada densidade nutricional, produzidos em ambiente controlado e com forte aposta na sustentabilidade e na economia circular.

O outro projeto finalista foi Ó Quintela Licores do Soajo, desenvolvido por Sara Isabel Marques Pedro. A marca aposta em licores artesanais premium, combinando tradição e inovação em sabores exclusivos com ingredientes locais. Atualmente conta com 25 sabores diferentes e integra também experiências turísticas, como visitas, workshops e atividades culturais ligadas ao território.

Prémio e apoio aos projetos

A vencedora da edição deste ano receberá um prémio monetário de cinco mil euros, além de uma campanha de visibilidade para apoiar a divulgação do projeto.

As duas finalistas terão acesso a um programa de formação, que inclui áreas como comércio eletrónico, redes sociais, elaboração de planos de negócio e técnicas comerciais, bem como a uma campanha de promoção dos seus projetos.

De acordo com Clara Serrano, vice-presidente da Unidade de Negócio do Sul da Europa da Corteva Agriscience, o programa tem sido importante para dar visibilidade e apoio ao empreendedorismo feminino no meio rural.

Também Luís Mira, secretário-geral da CAP, sublinhou que os projetos distinguidos demonstram a capacidade de inovação das mulheres no setor agrícola, contribuindo para modernizar e tornar mais sustentável a agricultura portuguesa.