Rotary Club de Almeirim promove sessão “À Conversa com” dedicada à agricultura

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O Rotary Club de Almeirim promove, no próximo dia 13 de abril, pelas 21h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, mais uma edição das sessões «À Conversa com», desta vez dedicada ao tema “Agricultura – Oportunidades e Ameaças”.

A iniciativa conta com um painel de convidados com ligação ao setor agrícola e institucional, de forma a proporcionar diferentes perspetivas sobre a realidade atual da agricultura. Entre os oradores confirmados estão Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Gonçalo Escudeiro, diretor executivo da Torriba, João Silvestre, diretor geral da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo – CVR Tejo, e Paula Videira, ligada à área da consultoria e certificação.

A sessão vai ser moderada por António Barreira, técnico de gestão agrícola e seguros no Crédito Agrícola, que conduzirá o debate entre os intervenientes e o público presente.

A sessão pretende promover a reflexão sobre os desafios e as oportunidades que atualmente se colocam ao setor agrícola, proporcionando uma visão técnica e diversificada sobre o tema, através do contributo de especialistas e responsáveis com experiência em diferentes áreas ligadas à atividade.

