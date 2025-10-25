Jardins dos Charquinhos e do Pavilhão ABC inaugurados em Almeirim

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, inaugurou este sábado, dia 25 de outubro, dois novos jardins na cidade, naquele que foi o último ato público do seu mandato autárquico.

As inaugurações decorreram no Jardim dos Charquinhos e no jardim da zona envolvente ao Pavilhão Alfredo Bento Calado, dois espaços centrais da cidade onde o município apostou na sua requalificação, com a criação de zonas de lazer para a população.

O Jardim dos Charquinhos, o primeiro espaço público inaugurado após o 25 de Abril de 1974, teve uma transformação completa, criando uma ligação direta ao novo Imóvel de Valências Variadas (IVV), uma nova área arborizada e de estacionamento entre o jardim e o Centro Escolar dos Charcos. Foram renovados o parque infantil e as instalações sanitárias e instalado um parque para bicicletas. As árvores existentes foram preservadas e plantadas pelo menos mais 12 novas árvores, seis no jardim e seis no novo parque de estacionamento. A obra teve um custo total próximo dos 750 mil euros e foi comparticipada por fundos comunitários.

Quanto ao impacto da obra, Pedro Ribeiro refere que o novo Jardim dos Charquinhos permite uma nova ligação ao IVV e que “estas portas todas tinham sido pensadas numa lógica de ligar este salão grande aos Charquinhos. Ao mesmo tempo, conseguimos várias dezenas de lugares de estacionamento, num sítio que estava desocupado há cerca de duas décadas, e que agora permite estacionamento para a urbanização, para a escola e para os eventos que aqui possam existir”.

O segundo espaço inaugurado foi o jardim envolvente ao Pavilhão Alfredo Bento Calado, uma zona até aqui sem enquadramento paisagístico definido, localizada nos antigos celeiros da EPAC. A intervenção permitiu criar novas zonas ajardinadas, percursos pedonais e áreas de convívio, integrando aquele espaço desportivo no tecido urbano da cidade e melhorando as condições de usufruto para quem frequenta o pavilhão e a zona envolvente.

Questionado sobre o legado que deixa do seu mandato, Pedro Ribeiro sublinha que “qualificámos vários espaços, atraímos empresas, demos qualidade de vida, apostámos na educação. É por aí que a coisa fica.”

Aceca do futuro do concelho, o ainda presidente da autarquia, afirma que espera continuidade no seu desenvolvimento, mesmo que com estilos diferentes: “Estou certo que, com estilos diferentes, se continuará este trabalho de desenvolvimento.”

Já sobre como gostaria de ser recordado, concluiu: “As pessoas farão depois aquilo que entenderem melhor, obviamente, de alguém que ajudou o concelho, basicamente.”

Este foi o último ato público de inauguração nos 12 anos de presidência de Pedro Ribeiro, que deixa o cargo com um conjunto significativo de obras concluídas ou em curso.