Hóquei Clube Os Tigres conquista primeira vitória na 2.ª Divisão

O Hóquei Clube Os Tigres de Almeirim alcançaram, no sábado, dia 25 de outubro, a primeira vitória da temporada na 2.ª Divisão Nacional – Zona Sul, ao vencerem o Murches por 6-9, em jogo a contar para a 4.ª jornada.

Depois de um início de campeonato marcado por alguma irregularidade, a equipa almeirinense mostrou-se em grande forma, garantindo um triunfo importante fora de portas.

Os golos dos Tigres foram apontados por Afonso (4), Francisco Ferreira (2), Francisco Santos (2) e Martim Joina (1).

Com esta vitória, o conjunto almeirinense soma agora quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas, ocupando a 9.ª posição da tabela classificativa.