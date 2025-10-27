Passeio da Biodiversidade deu a conhecer o Paul da Gouxa em Alpiarça

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA), com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça e da Quinta da Atela, realizou na manhã de 25 de outubro o “Passeio da Biodiversidade”, uma iniciativa que, apesar da chuva, reuniu cerca de 15 participantes.

O passeio teve como objetivo dar a conhecer a riqueza natural da Reserva Natural Local do Paul da Gouxa, através de uma abordagem dinâmica e interativa.

A atividade contou com as boas-vindas de Joaquim Nascimento, da Direção da AANA, e foi orientada por Paulo Rocha e Teresa Fonseca, também dirigentes da associação.

O percurso passou pelo Paul da Gouxa e terminou junto à Albufeira dos Patudos, proporcionando aos participantes a observação de diversas espécies autóctones e animais típicos da época, como o amieiro (Alnus glutinosa), o mil-pés (Ommatoiulus lusitanus), o gafanhoto-ocre (Calliptamus barbarus), a garça-real (Ardea cinérea), o colhereiro (Platalea leucorodia), o arrábio (Anas acuta) e o colorido guarda-rios (Alcedo atthis).