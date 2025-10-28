Desporto

20 kms: A grande festa do atletismo na região. Confira os resultados

28 de Outubro, 2025
Nuno Lopes, do UFCI Comércio e Indústria de Setúbal com 1h06m12s e Rita Furtado, a correr como individual com o tempo de 1h22m51s, foram os grandes vencedores da 38ª edição dos 20Km de Almeirim – Borrego Leonor e Irmão.

Na prova dos 10 kms Teletejo, Alexandre Pereira venceu no sector masculino (33m16) e Daniela Inácio com 43m05 foi a mais rápida.

Tal como em outras edições, os atletas do concelho conseguem também brilhantes prestações de onde se destacam:

Concelho – Seniores Masculinos
1.º Diogo Peseiro 1h14m59s
2.º Diogo Gerónimo 1m22m39s
3.º Filipe Paixão 1h32m37s

Concelho – F Senior
1.ª Lara Batata 1h49m34s
2.ª Joana Rodrigues 2h04m41s
3.ª Joana Sá 2h14m22s

Concelho – M 40
1.º David Alfaiate 1h14m45s
2.º Nuno Silva 1h17m50s
3.º Gonçalo Martins 1h18m51

Concelho M35
1.º Jesus Olivera 1h12m08s
2.º Tiago Andrónico 1h17m17s
3.º Rui Lopes 1h39m11s

Concelho – F40
1.ª Ângela Apolinário 1h57m13s
2.ª Carina Inácio 2h00m13s
3.ª Mariana Dinis 2h17m08s

Concelho – F45
1.ª Lina Mateus 1h42m53s

Concelho – M45
1.º Rui Oliveira 1h29m58s
2.º Hugo Pereira 1h30m57s
3.º Carlos Ipe 1h53m40s

Concelho – M50
1.º Gonçalo Roque 1h19m14s
2.º João Mota 1h20m14s
3.º Paulo Roque 1h28m10s

Concelho – M55
1.º António Pereira 1h28m21s
2.º Jorge Polidoro 1h33m01s
3.º João Esteves 1h38m30s

Concelho – M60
1.º Vitor Lopes 1h39m12s

Concelho – M65
1.º Manuel Almeida 1h36m16s
2.º João Jacinto 1h47m01s
3.º Hélder Fernandes 1h57m27s

Def. II
1.º Fabricio Dias 1h54m12s

Troféu Rutis
1.º Luís Moura 2h23m20

Troféu Delfim Ribeiro
Associação 20 kms de Almeirim

Equipas
1.ª Ass. 20 kms de Almeirim
2.º Madrugas Running Team
3.º Clube Desportivo em Movimento

A prova deste ano contou voltou a contar com a presença da campeã olímpica Rosa Mota que deu o tiro de partida e ainda percorreu os cinco quilómetros da caminhada.