20 kms: A grande festa do atletismo na região. Confira os resultados

Nuno Lopes, do UFCI Comércio e Indústria de Setúbal com 1h06m12s e Rita Furtado, a correr como individual com o tempo de 1h22m51s, foram os grandes vencedores da 38ª edição dos 20Km de Almeirim – Borrego Leonor e Irmão.



Na prova dos 10 kms Teletejo, Alexandre Pereira venceu no sector masculino (33m16) e Daniela Inácio com 43m05 foi a mais rápida.



Tal como em outras edições, os atletas do concelho conseguem também brilhantes prestações de onde se destacam:



Concelho – Seniores Masculinos

1.º Diogo Peseiro 1h14m59s

2.º Diogo Gerónimo 1m22m39s

3.º Filipe Paixão 1h32m37s



Concelho – F Senior

1.ª Lara Batata 1h49m34s

2.ª Joana Rodrigues 2h04m41s

3.ª Joana Sá 2h14m22s



Concelho – M 40

1.º David Alfaiate 1h14m45s

2.º Nuno Silva 1h17m50s

3.º Gonçalo Martins 1h18m51



Concelho M35

1.º Jesus Olivera 1h12m08s

2.º Tiago Andrónico 1h17m17s

3.º Rui Lopes 1h39m11s



Concelho – F40

1.ª Ângela Apolinário 1h57m13s

2.ª Carina Inácio 2h00m13s

3.ª Mariana Dinis 2h17m08s



Concelho – F45

1.ª Lina Mateus 1h42m53s



Concelho – M45

1.º Rui Oliveira 1h29m58s

2.º Hugo Pereira 1h30m57s

3.º Carlos Ipe 1h53m40s



Concelho – M50

1.º Gonçalo Roque 1h19m14s

2.º João Mota 1h20m14s

3.º Paulo Roque 1h28m10s



Concelho – M55

1.º António Pereira 1h28m21s

2.º Jorge Polidoro 1h33m01s

3.º João Esteves 1h38m30s



Concelho – M60

1.º Vitor Lopes 1h39m12s



Concelho – M65

1.º Manuel Almeida 1h36m16s

2.º João Jacinto 1h47m01s

3.º Hélder Fernandes 1h57m27s



Def. II

1.º Fabricio Dias 1h54m12s



Troféu Rutis

1.º Luís Moura 2h23m20



Troféu Delfim Ribeiro

Associação 20 kms de Almeirim



Equipas

1.ª Ass. 20 kms de Almeirim

2.º Madrugas Running Team

3.º Clube Desportivo em Movimento



A prova deste ano contou voltou a contar com a presença da campeã olímpica Rosa Mota que deu o tiro de partida e ainda percorreu os cinco quilómetros da caminhada.



