Nova oficina multimarca AMX Car Service abre em Almeirim e promete revolucionar o mercado automóvel

Abriu recentemente em Almeirim a AMX Car Service, uma nova oficina multimarca que promete marcar a diferença no setor automóvel da região. Localizada na Zona de Atividades Económicas de Almeirim (Rua E – Lote 58), esta nova unidade distingue-se pela combinação entre tecnologia de ponta, rapidez no serviço e preços altamente competitivos.

O proprietário, António Morgado, destaca que a AMX Car Service nasce com o objetivo de elevar o padrão de qualidade no mercado da reparação automóvel.

“Esta nova oficina é uma verdadeira revolução no mercado multimarca. Apostámos forte na tecnologia de diagnóstico mais avançada e em equipamentos de última geração, o que nos permite prestar um serviço mais rápido, preciso e acessível a todos os clientes”, explica António Morgado.

A AMX Car Service oferece uma ampla gama de serviços, desde mecânica geral, mecatrónica e serviços rápidos, até cargas de ar condicionado (R134 / 1234YF), pré-inspeções, pintura e colisão, recuperação de volantes e serviço de estofador. Para maior comodidade, a oficina disponibiliza ainda entrega e recolha de viaturas, bem como o serviço de lavagem e higienização automóvel, realizado em parceria com a EURO CLEAN CAR.

Segundo Osvaldo Oliveira, responsável por esta área, o objetivo é garantir que cada cliente sai com o seu veículo como novo:

“Na EURO CLEAN CAR tratamos cada automóvel como se fosse nosso. Oferecemos lavagens detalhadas, limpeza interior profunda e tratamentos especializados, sempre com a máxima atenção aos detalhes”, refere.

Com uma equipa experiente e em constante formação, a AMX Car Service posiciona-se como uma alternativa moderna e de confiança para quem procura um serviço automóvel completo, inovador e a preços justos.

“Queremos que cada cliente sinta que o seu carro está nas melhores mãos, com a garantia de um trabalho profissional e transparente”, conclui António Morgado.

Para mais informações ou marcações, os interessados podem contactar através do 934 433 102 ou visitar as instalações em Almeirim.