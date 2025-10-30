Arpical organiza evento dia 31 na biblioteca

A Arpical organiza dia 31 de outubro, 21h, mais uma sessão cultural, na biblioteca municipal de Almeirim, com a seguinte temática:

Origens do Paço e Vila de Almeirim, por Elias C. Rodrigues e espaço musical (diferentes tipos de intervenção), dirigido por José Carlos da Silva.

A Arpical convida toda a população a comparecer a este evento.



A Arpical foi constituída uma associação de reformados, pensionistas e idosos no concelho de Almeirim. A escritura de fundação da Arpical foi assinada no dia 4 de novembro de 2013.