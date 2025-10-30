Colisão aparatosa corta EN368 e provoca três feridos

Uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou três feridos, sem gravidade, na tarde desta quinta-feira, dia 30 de outubro, na Estrada Nacional 368, na zona limite dos concelhos de Almeirim e Alpiarça.

De acordo com o Comando Sub-regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo, dois dos feridos sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém (HDS). Uma terceira vítima foi assistida no local, mas recusou transporte para a unidade hospitalar.

Uma das viaturas envolvidas, um táxi, capotou na via após embate com o outro veículo ligeiro de passageiros.

O alerta para o acidente foi dado às 14h48 e mobilizou 14 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e GNR, que tomou conta da ocorrência.

A EN 368 está cortada ao trânsito nos dois sentidos enquanto decorrem os trabalhos de limpeza da via.