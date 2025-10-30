PARA HOJE / 30.OUT



A caridade é a expressão do nosso melhor que, embora muitas vezes desordenado e ofuscado, não deixa de ser imagem de Deus e uma enorme capacidade, nunca esgotada, de dar e receber. Isso constitui-nos como seres de comunhão e é a expressão máxima do ser humano. A pessoa é o ser de comunhão, que se inter-relaciona, recebendo todo o bem do outro e dando todo o bem que é ao outro. Esvaziando-se para receber e esvaziando-se porque se dá.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

