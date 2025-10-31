Ana Lopes toma posse como presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo

Na quinta-feira, dia 30 de outubro, realizou-se a cerimónia de tomada de posse do novo executivo da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, liderado por Ana Lopes, do Partido Socialista (PS). A sessão decorreu nas instalações da Junta de Freguesia, pelas 21h00, e marcou o início de um mandato que se estende de 2025 a 2029.

A nova presidente destacou que a população pode esperar um período de muito trabalho e inovação. Ana Lopes referiu que a equipa representa “uma lufada de ar fresco, com muita vontade de trabalhar” e pretende fazer tudo para acompanhar e desenvolver o melhor pela freguesia. A autarca salienta a importância de priorizar algumas ações concretas nos próximos meses e aponta a limpeza urbana como um dos principais desafios a resolver, considerando-a “o mal geral do concelho, principalmente aqui em Benfica do Ribatejo”.

Relativamente à relação com a Câmara Municipal de Almeirim, Ana Lopes demonstra confiança e otimismo, antecipando uma colaboração próxima e construtiva com o presidente Joaquim Catalão. Acredita que esta ligação vai permitir à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal trabalharem em conjunto de forma eficaz, para garantir respostas rápidas e adequadas às necessidades da população.

A presidente deixou ainda uma mensagem de proximidade aos fregueses e reforça que o novo executivo vai estar disponível para servir a comunidade. O novo executivo passa a ser composto por Ana Lopes, Vera Nunes e Paulo Rosário, que agora iniciam funções em Benfica do Ribatejo.