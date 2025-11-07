Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • João Pedro Rabita reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim
Sociedade

João Pedro Rabita reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim

By - Daniel Cepa 7 de Novembro, 20251 Mins Read

A Juventude Socialista (JS) de Almeirim elegeu recentemente os novos órgãos concelhios para o mandato de 2025-2027. João Pedro Rabita foi reeleito presidente, renovando o compromisso de reforçar a presença da estrutura junto dos jovens almeirinenses e de promover uma organização ativa, participada e próxima da comunidade.

A nova equipa integra Inês da Silva, Micaela Pinheiro, Rafael Xavier e Raquel Casquinho no secretariado concelhio, sendo ainda nomeado Guilherme Valente como adjunto.

Na Mesa da Assembleia Concelhia, foram eleitos Adriana Zola como presidente e Miguel Cantarrilha e Diogo Roxo como secretários.

Em declarações após a eleição, João Pedro Rabita afirmou que “esta será uma JS com coragem, aberta às ideias dos jovens e com vontade de intervir em todas as freguesias do concelho. Queremos fazer política com os jovens, por todos”.

A nova estrutura inicia agora um novo ciclo de trabalho com o objetivo de fortalecer a participação cívica e política da juventude almeirinense, afirmando a JS Almeirim como uma voz ativa e construtiva no concelho.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimjoão rabitaJSpoliticaPS

Notícias relacionadas

Desporto

Atletismo Almeirim inicia época 2025/2026 com cinco títulos coletivos no Corta Mato de Abertura

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Sociedade

Alunos do 1.º ciclo visitam Estação de Tratamento de Águas Residuais de Almeirim/Alpiarça

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Sociedade

Novo caso de violência na Escola Básica Febo Moniz preocupa encarregados de educação

BY-Daniel Cepa 6 de Novembro, 2025
Sociedade

Conheça os horários de atendimento das Juntas de Freguesia do concelho de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 6 de Novembro, 2025
Sociedade

Suspeito de vários furtos no Bairro da Tróia em prisão preventiva

BY-Inês Ribeiro 6 de Novembro, 2025
Sociedade

Comissão Europeia visita Almeirim para conhecer projeto inovador de combate ao abandono escolar

BY-Daniel Cepa 6 de Novembro, 2025