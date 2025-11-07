João Pedro Rabita reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim

Imprimir

A Juventude Socialista (JS) de Almeirim elegeu recentemente os novos órgãos concelhios para o mandato de 2025-2027. João Pedro Rabita foi reeleito presidente, renovando o compromisso de reforçar a presença da estrutura junto dos jovens almeirinenses e de promover uma organização ativa, participada e próxima da comunidade.

A nova equipa integra Inês da Silva, Micaela Pinheiro, Rafael Xavier e Raquel Casquinho no secretariado concelhio, sendo ainda nomeado Guilherme Valente como adjunto.

Na Mesa da Assembleia Concelhia, foram eleitos Adriana Zola como presidente e Miguel Cantarrilha e Diogo Roxo como secretários.

Em declarações após a eleição, João Pedro Rabita afirmou que “esta será uma JS com coragem, aberta às ideias dos jovens e com vontade de intervir em todas as freguesias do concelho. Queremos fazer política com os jovens, por todos”.

A nova estrutura inicia agora um novo ciclo de trabalho com o objetivo de fortalecer a participação cívica e política da juventude almeirinense, afirmando a JS Almeirim como uma voz ativa e construtiva no concelho.