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Cultura

Noite de fados anima Benfica do Ribatejo

Por: Inês Ribeiro 13 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A música tradicional portuguesa volta a estar em destaque em Benfica do Ribatejo com a realização de uma Noite de Fados, marcada para o próximo sábado, dia 14 de março, pelas 20h00, nas instalações da Associação Cultural Desportiva de Benfica do Ribatejo.

O evento vai reunir vários intérpretes ligados ao fado, num espetáculo que pretende celebrar este género musical profundamente enraizado na cultura portuguesa. Entre os fadistas confirmados estão Ana Paula, Guilherme Frazão e Gustavo, juntando-se também Joana Teixeira, na voz e guitarra portuguesa. A componente instrumental conta ainda com Mestre Custódio Castelo na guitarra portuguesa, e Cajé na viola de fado.

Para além da vertente musical, o evento inclui também um jantar para os participantes. O menu previsto contempla sopa de legumes, carne à portuguesa, arroz doce, café e bebidas, terminando com o tradicional “café das velhas”, elemento típico em encontros de fado.

A iniciativa é organizada pela Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo e os bilhetes têm o valor de 25 euros para adultos e 13 euros para crianças.

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