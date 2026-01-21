Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • ASSBR apoiada pela campanha de Natal da Missão Continente
Sociedade

ASSBR apoiada pela campanha de Natal da Missão Continente

Por: Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo angariou 2.657 euros no âmbito da campanha de Natal da Missão Continente, intitulada “À Mesa com Todos”, resultado do contributo solidário dos clientes do Continente Modelo de Almeirim.

A instituição agradeceu a todos os que participaram na iniciativa, sublinhando que “a vossa solidariedade permite-nos levar a nossa missão ainda mais longe”, destacando igualmente o apoio e envolvimento do Continente Modelo de Almeirim. O montante agora recebido vai permitir reforçar a resposta social desenvolvida junto de idosos, crianças e famílias socialmente desfavorecidas no concelho de Almeirim.

A Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo desenvolve trabalho regular de apoio social no concelho, assegurando acompanhamento a populações em situação de maior vulnerabilidade, através da disponibilização de bens essenciais e apoio de proximidade.

Também a FAC – Fraterna Ajuda Cristã foi uma das instituições apoiadas pela campanha no Continente Modelo de Almeirim. Esta entidade, composta por um grupo de voluntários, presta apoio regular a cerca de 320 pessoas, através da distribuição de cabazes alimentares, roupa e mobiliário a famílias carenciadas e pessoas em situação de desemprego.

Etiquetas Relacionadas:
benfica do riabtejocampanha de natalmissão continentesolidarieade

Notícias relacionadas

Sociedade

Campanha de Natal da Missão Continente reforça apoio a duas instituições em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 6 de Janeiro, 2026
Sociedade

Campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa” regressa às farmácias de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 15 de Dezembro, 2025
Região

Santarém recebe ação de recolha de medula óssea para ajudar criança de 12 anos

BY-Inês Ribeiro 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Mercadona volta a associar-se à campanha “Toda a Ajuda Vale” do Banco Alimentar

BY-Inês Ribeiro 28 de Novembro, 2025
Sociedade

Continente de Almeirim apoia instituições locais na Campanha de Vales Solidários de Natal

BY-Inês Ribeiro 24 de Novembro, 2025
Sociedade

Lidl apoia RUTIS em campanha solidária de Natal

BY-Inês Ribeiro 14 de Novembro, 2025