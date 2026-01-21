ASSBR apoiada pela campanha de Natal da Missão Continente

Imprimir

A Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo angariou 2.657 euros no âmbito da campanha de Natal da Missão Continente, intitulada “À Mesa com Todos”, resultado do contributo solidário dos clientes do Continente Modelo de Almeirim.

A instituição agradeceu a todos os que participaram na iniciativa, sublinhando que “a vossa solidariedade permite-nos levar a nossa missão ainda mais longe”, destacando igualmente o apoio e envolvimento do Continente Modelo de Almeirim. O montante agora recebido vai permitir reforçar a resposta social desenvolvida junto de idosos, crianças e famílias socialmente desfavorecidas no concelho de Almeirim.

A Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo desenvolve trabalho regular de apoio social no concelho, assegurando acompanhamento a populações em situação de maior vulnerabilidade, através da disponibilização de bens essenciais e apoio de proximidade.

Também a FAC – Fraterna Ajuda Cristã foi uma das instituições apoiadas pela campanha no Continente Modelo de Almeirim. Esta entidade, composta por um grupo de voluntários, presta apoio regular a cerca de 320 pessoas, através da distribuição de cabazes alimentares, roupa e mobiliário a famílias carenciadas e pessoas em situação de desemprego.