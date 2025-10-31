GNR reforça patrulhamento rodoviário durante o feriado de Todos os Santos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar o patrulhamento nas estradas entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, período em que se assinala o feriado de Todos os Santos. A operação, denominada “Todos os Santos 2025”, tem como objetivo garantir a segurança rodoviária, reduzir a sinistralidade e apoiar os utentes das vias durante um dos períodos de maior tráfego do ano.

Durante este período, os militares da GNR e os Comandos Territoriais e a Unidade Nacional de Trânsito (UNT) vão realizar ações coordenadas de policiamento, fiscalização rodoviária e combate à criminalidade. A medida visa assegurar a fluidez do trânsito e proporcionar deslocações seguras em todo o território nacional continental.

A GNR sublinha que a prevenção de acidentes rodoviários continua a ser uma prioridade estratégica e apela aos condutores que adotem uma condução prudente e responsável, que respeitem as regras de trânsito, que utilizem corretamente os cintos de segurança e os sistemas de retenção para crianças, que evitem o uso do telemóvel enquanto conduzem, que adaptem a velocidade às condições da estrada e que se abstenham do consumo de álcool ou substâncias psicotrópicas.

As autoridades alertam para a previsão de tráfego intenso nas principais vias de acesso a cemitérios e regiões mais visitadas durante o feriado e recomendem atenção redobrada a todos os condutores.