AANA envolve alunos de Alpiarça em projeto de monitorização de borboletas noturnas

A Associação de Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) e a Rede de Estações de Borboletas Noturnas (REBN) promoveram, no dia 30 de outubro, no Agrupamento de Escolas José Relvas, em Alpiarça, uma palestra sobre borboletas noturnas no âmbito do projeto de monitorização destas espécies, que vai decorrer até setembro de 2026.

A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça, visa envolver alunos do ensino secundário na observação e no estudo das borboletas noturnas da região.

O projeto prevê a instalação de uma estação de monitorização na escola sede do agrupamento e a realização de sessões mensais de observação e identificação de espécies, com acompanhamento de elementos da AANA, até agosto de 2026.

Os alunos, especialmente da área de Ciências e Tecnologias, vão ter um papel ativo na recolha e análise dos dados, que serão posteriormente apresentados no IV Encontro Nacional da REBN, a realizar-se em Alpiarça, em setembro de 2026.

De acordo com a AANA, a iniciativa pretende não só contribuir para o conhecimento científico sobre a biodiversidade local, mas também integrar os dados recolhidos no trabalho curricular das disciplinas científicas, de forma a valorizar a participação dos estudantes.

A palestra foi conduzida por Hélder Cardoso, da REBN, e despertou o interesse de vários alunos, alguns dos quais manifestaram vontade de participar no projeto. Paralelamente, foi inaugurada uma exposição dedicada às borboletas noturnas, popularmente conhecidas como “bruxas”, promovida pela AANA e pela REBN.

A exposição coincidiu, no espaço e no tempo, com as mostras “El Día de los Muertos” e “Halloween”, organizadas pelos grupos disciplinares de Espanhol e Inglês, respetivamente, o que proporcionou um ambiente de partilha cultural e científica na escola.