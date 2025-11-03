Fazendense consolida 3.º lugar com vitória sobre o Águias de Alpiarça

O dérbi entre concelhos sorriu à equipa do Fazendense, que recebeu e venceu o vizinho Águias de Alpiarça por 1-0. A equipa de Fazendas de Almeirim reforçou a sua terceira posição na tabela com este resultado.
O golo dos charnecos foi apontado por Zé Tomás, que garantiu os três pontos para a equipa caseira. As duas formações continuam entre os primeiros classificados da tabela, ocupando o 3.º e 4.º lugares, respetivamente. O Fazendense soma 18 pontos, enquanto que os Águias de Alpiarça seguem com 15.
Na 2.ª Divisão, o Benfica do Ribatejo foi goleado por 6-0 no terreno do Forense, somando assim um resultado pesado nesta jornada. A equipa de Benfica leva quatro derrotas consecutivas e está em último na tabela.