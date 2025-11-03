Região

Homem detido em Rio Maior por tráfico de droga com mais de 5.700 doses de canábis

Um homem de 64 anos foi detido em flagrante, no concelho de Rio Maior, por tráfico de estupefacientes. A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém, do Comando Territorial da GNR, no passado dia 31 de outubro.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês e que permitiu localizar uma residência onde eram cultivadas centenas de plantas de canábis. Durante a ação, os militares deram cumprimento a dois mandados de busca um domiciliário e outro a um anexo, que resultaram na apreensão de 5.720 doses de canábis, parte das quais já embaladas e prontas para venda.

O suspeito foi constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Rio Maior.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Santarém.