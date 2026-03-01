Homem detido com (muitas) armas

Imprimir

Um homem de 51 anos foi detido pela GNR, no dia 25 de fevereiro, no concelho de Coruche, por posse de armas proibidas.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere que a detenção foi efetuada através do Posto Territorial de Coruche, no âmbito de diligências de investigação relacionadas com um processo de violência doméstica. No decurso da investigação, foi cumprido um mandado de busca domiciliária, que resultou na apreensão de diverso armamento.

Segundo a mesma fonte, os militares da GNR apreenderam seis revólveres de vários calibres, seis armas de ar comprimido, três mosquetes e duas pistolas, bem como várias armas brancas e objetos contundentes, entre os quais dois machados, uma navalha de ponta e mola, uma catana, um sabre, uma matraca e um bastão. Foram ainda apreendidos um arco, 25 flechas e 107 munições de diferentes calibres.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém, acrescenta o Comando Territorial de Santarém da GNR.