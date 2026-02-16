Shopping cart

Homem detido por violência doméstica contra ex-companheira

Por: Inês Ribeiro 16 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 39 anos foi detido, no passado dia 12 de fevereiro, no concelho de Rio Maior, por suspeitas da prática do crime de violência doméstica. A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR.

No âmbito de uma investigação em curso, os militares apuraram que o suspeito exercia violência psicológica, física e sexual contra a vítima, a sua ex-companheira, de 34 anos. Na sequência das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia 13 de fevereiro, onde lhe foram aplicadas medidas de coação. Entre estas contam-se a proibição de contactar com a vítima e os seus filhos, por qualquer meio, bem como a interdição de se aproximar da residência, do local de trabalho da vítima e de outros locais por ela frequentados, incluindo os estabelecimentos de ensino dos filhos, devendo manter uma distância mínima de 500 metros.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público, pelo que a sua denúncia constitui um dever cívico. As autoridades reforçam ainda a importância da participação ativa da sociedade na sinalização de situações de risco, sublinhando que existem mecanismos de apoio às vítimas e canais próprios para a apresentação de denúncias.

