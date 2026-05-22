Homem detido por violência doméstica fica sujeito a vigilância eletrónica

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O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR deteve, no passado dia 20 de maio, um homem de 31 anos por violência doméstica, no concelho de Rio Maior.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação que permitiu apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, a sua companheira, de 34 anos. No decorrer das diligências, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 21 de maio, tendo-lhe sido aplicadas várias medidas de coação, entre as quais a proibição de permanecer ou aproximar‑se da residência da vítima, a uma distância inferior a 500 metros, abrangendo também o local de trabalho e outros locais frequentados, com fiscalização através de vigilância eletrónica.

Foi ainda determinada a proibição de contactar com a vítima por qualquer meio, incluindo telefone, redes sociais, correio eletrónico ou contacto presencial, direto ou indireto.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e que denunciar é uma responsabilidade coletiva.