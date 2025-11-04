Chuva forte e trovoada colocam Almeirim sob aviso laranja na próxima quarta-feira

O concelho de Almeirim vai estar amanhã, dia 5 de novembro, sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e possibilidade de trovoada, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro níveis, vai estar ativo entre as 6h00 e as 12h00, período durante o qual se esperam aguaceiros intensos e persistentes, podendo ser acompanhados de trovoada. Antes e depois desse intervalo, o concelho vai estar sob aviso amarelo, entre as 3h00 e as 5h00 e novamente entre as 13h00 e as 15h00, devido à persistência das condições de instabilidade.

As temperaturas deverão variar entre os 14 e os 20 graus. Prevê-se vento moderado e elevada probabilidade de precipitação ao longo de todo o dia.

Perante o agravamento das condições meteorológicas, a Proteção Civil recomenda a adoção de medidas preventivas, como a limpeza e desobstrução de sarjetas, caleiras e sistemas de drenagem e a retirada de objetos soltos que possam ser arrastados pela chuva. A entidade aconselha ainda a adoção de uma condução defensiva, ao reduzir a velocidade e evitar circular em zonas inundadas.

As autoridades alertam para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, inundações em zonas baixas e linhas de água, queda de ramos ou árvores e formação de lençóis de água nas estradas, situações que poderão provocar constrangimentos na circulação rodoviária. Há também risco de danos em estruturas montadas ou suspensas e de movimentos de terras provocados pela saturação dos solos.

As autoridades apelam ainda à população para que acompanhe as previsões meteorológicas e siga as orientações da Proteção Civil e das forças de segurança.