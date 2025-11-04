Última hora: Pelouros distribuidos na câmara de Almeirim

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim já distribiu os pelouros e definiu que Filipe Torres será o vice-presidente da autarquia.

Joaquim Catalão fica com a representação municipal, relações com as freguesias, gestão financeira, fundos comunitários, planeamento e ordenamento do território, ambiente, empreendedorismo e desenvolvimento económico, aprovisionamento, serviços recolha RSU, espaços verdes, recursos humanos (exepto SIADAP) e administração geral e modernização administrativa.



Filipe Torres fica om as obras municipais, obras particulares/urbanismo, balcão único de atendimento, ocupação espaço público e publicidade, taxas e licenças, fiscalização, trânsito, estacionamento, mobilidade e toponímia, equipamentos municipais e gestão da fruta municipal e seguros.

A vereadora Maria Emília Moreira mantém a educação e transportes escolares, saúde, transportes municipais, SIADAP, transportes urbanos (TUA, TLP e USO) e proteção civil.



Ana Casebre contínua com a cultura, turismo, festas, feiras e mercados e venda ambulante, juventude, serviços de internet e gestão das redes sociais, gabinete de comunicação, políticas de defesa e proteção dos animais, execuções fiscais/contraordenações, património cultural e arquitetónico e museu centro de interpretação histórica.



Mário Figueiredo terá as pastas do desporto e tempos livres, políticas sociais, hortas urbanas, conselho cinegético, arquivo municipal e imigração e integração das minorias.



