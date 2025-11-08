Carro despista-se e derruba poste de iluminação na Rua do Paço em Almeirim

Imprimir

Uma viatura ligeira de passageiros despistou-se e derrubou um poste de iluminação pública e vários pilaretes na noite deste sábado, 8 de novembro, na Rua do Paço, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, junto de fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pelas 22h17. O condutor, único ocupante da viatura, foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, mas recusou transporte para a unidade hospitalar. O despiste provocou algum aparato, devido ao derrube de um poste de iluminação pública e de vários pilaretes.

A Rua do Paço permanece cortada ao trânsito nos dois sentidos, enquanto decorrem as operações de limpeza e remoção dos destroços. O trânsito está a ser desviado por vias alternativas. O piquete da E-Redes foi chamado ao local para garantir as condições de segurança na zona afetada.

No total, estiveram no terreno dez operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR, apoiados por cinco viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.