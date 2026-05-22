Atletismo de Almeirim sagra‑se campeão distrital no Olímpico Jovem

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A equipa de atletismo da Associação 20 km de Almeirim sagrou‑se campeã distrital no Olímpico Jovem, competição realizada nos dias 2 e 3 de maio, no Estádio Papa Francisco, em Fátima.

No final das duas jornadas, a formação almeirinense destacou‑se claramente ao somar 256 pontos, vencendo com larga vantagem sobre o CLAC, que terminou com 141 pontos, e o AEAC, que ficou na terceira posição com 132 pontos.

A competição serviu também de base à constituição da seleção distrital da Associação de Atletismo de Santarém, que irá participar na fase nacional do Olímpico Jovem, marcada para os dias 30 e 31 de maio, em Albufeira.

Sete atletas de Almeirim foram chamados à seleção, nomeadamente Mafalda Pessoa e Francisco Almeida, no salto com vara, André Xavier, no salto em altura, e Tomás Lopes, no salto em comprimento, 300 metros e estafeta. No escalão de sub‑18, foram também convocados Gabriel Ligeiro, Frederico Oliveira e Luís Anjos, que irão competir em provas de meio‑fundo, marcha e estafetas.

Ao longo da competição, os atletas de Almeirim conquistaram vários títulos distritais, com destaque para as vitórias de Tomás Lopes, no salto em comprimento e nos 300 metros, Francisco Almeida e Mafalda Pessoa, no salto com vara, Frederico Oliveira, nos 3000 metros marcha, André Xavier, no salto em altura, e Luís Viriato, nos 800 metros.

Nos segundos lugares, destacaram‑se Tomás Lopes, nos 80 metros, Maria Conde Felício, no salto em altura, Tiago Machado, nos 200 metros, Leonor Cardoso, no lançamento do dardo, Duarte Domingos, nos 1500 metros, André Xavier, no lançamento do dardo e nos 1500 metros obstáculos, Francisco Almeida, nos 100 metros barreiras e no lançamento do disco, Inês Russo, nos 1500 metros obstáculos, Simranjeet Kaur, nos 3000 metros marcha, Rafael Mendes, no lançamento do peso e no triplo salto, Bernardo Pereira, nos 800 metros, Tomás Cavaleiro, nos 110 metros barreiras, e Christiane Santos, no lançamento do disco.

Nos terceiros lugares, ficaram Rafael Carvalho, no lançamento do martelo, Filipe Fróis, nos 80 e 300 metros e no lançamento do peso, Abijot Singh, no salto com vara, lançamento do dardo e 3000 metros marcha, Rafael Mendes, no salto em comprimento, Christiane Santos, no lançamento do martelo, Rita Eloio e Miguel Rodrigues, nos 300 metros barreiras, Pedro Singi, no lançamento do peso, Hargun Kaur, nos 3000 metros marcha, Duarte Domingos, nos 800 metros, e Gabriel Ligeiro, nos 110 metros barreiras.