Sociedade

ARPICAL reunida em assembleia geral

By - Redação 9 de Novembro, 20251 Mins Read

Aranha Figueiredo, presidente da Assembleia Geral da Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almeirim (ARPICAL) convoca os sócios para uma assembleia geral a realizar no dia 27 novembro, pelas 15 horas.

Ao abrigo dos Estatutos, os sócios vai reunir na sede da Arpical/Música, no Largo dos Charquinhos, Almeirim, com a seguinte Ordem de Trabalhos: Informações, Plano e Orçamento para 2026 e parecer do Conselho Fiscal e outros assuntos de interesse.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimArpical

