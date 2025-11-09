ARPICAL reunida em assembleia geral

Imprimir

Aranha Figueiredo, presidente da Assembleia Geral da Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almeirim (ARPICAL) convoca os sócios para uma assembleia geral a realizar no dia 27 novembro, pelas 15 horas.



Ao abrigo dos Estatutos, os sócios vai reunir na sede da Arpical/Música, no Largo dos Charquinhos, Almeirim, com a seguinte Ordem de Trabalhos: Informações, Plano e Orçamento para 2026 e parecer do Conselho Fiscal e outros assuntos de interesse.