Fazendense vive melhor momento da época e aplica goleada ao Cartaxo

A Associação Desportiva Fazendense atravessa a sua melhor fase da temporada e confirmou-o este domingo, 9 de novembro, ao golear o Cartaxo SAD por 4-0, em jogo a contar para a 9.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AF Santarém, no complexo Desportivo Prof. José Gameiro Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

A equipa orientada por Zé Miguel dominou do início ao fim e construiu uma vitória convincente diante dos seus adeptos. Marco Tiago, Tiago Carvalho, João Lopes e Guilherme Barbosa marcaram os golos do conjunto de Fazendas de Almeirim.

Com este resultado, o Fazendense mantém-se firme no 3.º lugar da tabela classificativa, confirmando o bom momento de forma e consolidando o seu estatuto de candidato.

Na 2.ª Divisão Distrital, o Benfica do Ribatejo voltou a não conseguir pontuar, ao perder por 2-0 na deslocação a Rio Maior.