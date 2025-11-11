Shopping cart

  • Cine-Teatro de Almeirim recebe sessão sobre violência no namoro
Sociedade

Cine-Teatro de Almeirim recebe sessão sobre violência no namoro

By - Inês Ribeiro 11 de Novembro, 20251 Mins Read

Na próxima quarta-feira, dia 12 de novembro, o Cine-Teatro de Almeirim recebe a palestra “Violência no Namoro”, uma iniciativa dirigida aos alunos do ensino secundário do concelho.

Sob o mote “namorar é sinónimo de respeitar”, a sessão é promovida numa parceria entre o CLDS 5G – Mais Comunidade e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Almeirim. A iniciativa conta ainda com o apoio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

A palestra vai ser conduzida pelo Dr. Gustavo Duarte, representante da APAV, que abordará as diferentes formas de violência no contexto das relações amorosas entre jovens, bem como estratégias de prevenção e de promoção de relacionamentos saudáveis baseados no respeito mútuo.

O evento conta com duas sessões, às 09h00 e às 11h00, que permitem a participação dos vários grupos de alunos das escolas de ensino secundário do concelho de Almeirim.

Esta projeto pretende alertar os jovens para a importância de identificar sinais de comportamentos abusivos e fomentar uma cultura de respeito, igualdade e empatia nas relações afetivas.

