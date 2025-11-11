Shopping cart

Cultura

Diogo Pombas distinguido na Gala de Fado d’A Voz do Operário

By - Redação 11 de Novembro, 20252 Mins Read

Diogo Pombas ganhou o Prémio Revelação na nona edição da Gala de Fado d’A Voz do Operário. A iniciativa contou, uma vez mais, com a coprodução do Museu do Fado.

O cantor do concelho agradeceu o prémio e apoio da sua gente no momento da entrega do prémio: “Obrigado à Voz do Operário pelo prémio, obrigado pelo reconhecimento e obrigado às minhas gentes, gentes da minha Marcha de Almeirim, da nossa terra… que me surpreenderam estando presentes num momento tão importante. Bem hajam a todos.”

Esta gala distingue-se pelo seu caráter solidário com a participação voluntária de todos os artistas, tendo também como objetivo a divulgação do fado enquanto expressão cultural e o reconhecimento público dos seus protagonistas.

A ligação entre A Voz do Operário e o fado remonta à sua criação, no final do século XIX. Ao longo da sua história, foram inúmeras as personalidades deste género musical que apoiaram a instituição através de espetáculos. Também as páginas do jornal foram sempre um espaço aberto para muitos autores darem a conhecer os seus poemas e defenderem o fado enquanto expressão cultural das classes trabalhadoras.

