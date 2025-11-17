Corte de estrada na Ribeira

Imprimir

A Estrada da Estação encontra-se cortada nos dois sentidos, junto ao cruzamento perto da Ponte D. Luís, devido à queda de uma árvore de grandes dimensões ocorrida perto das 6h30 da manhã desta segunda-feira.

“No local, a Proteção Civil Municipal está a proceder aos trabalhos de remoção dos ramos para restabelecer a circulação o mais rapidamente possível, informa a câmara municipal de Santarém.

Há já filas significativas de ambos os sentidos e a alternativa, até à reabertura da via, é o acesso entre Almeirim e Santarém pela Ponte Salgueiro Maia.