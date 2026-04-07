Troço da EN118 junto à Quinta da Alorna requer intervenção estrutural

Imprimir

O troço da Estrada Nacional 118 entre a Quinta da Alorna e a Ponte Salgueiro Maia continua a apresentar condicionamentos, com sinalização temporária há cerca de dois meses. A via necessita de uma intervenção estrutural naquela zona, mas a realização da obra ainda não tem data prevista.

O vereador da Câmara Municipal de Almeirim com o pelouro das obras, Filipe Torres, explicou que “a estrada não está cortada na totalidade, está apenas condicionada e, como tal, não está classificada como prioritária pela Infraestruturas de Portugal (IP)”, destacando a complexidade do problema. Segundo o vereador, “a estrada está a ceder de ambos os lados, toda a plataforma vai ter que ser intervencionada”.

As medidas provisórias adotadas, como a colocação de pedras, tiveram como objetivo impedir infiltrações de mais água, mas não resolvem o problema estrutural da estrada. “Essa medida foi apenas provisória, vai ser necessária uma obra”, acrescentou.

A responsabilidade pela manutenção da via pertence à Infraestruturas de Portugal (IP), que até ao momento não respondeu aos pedidos de esclarecimento do Jornal O Almeirinense. A Câmara Municipal de Almeirim continua a acompanhar a situação, mas aguarda a ação da IP para avançar com a reparação definitiva daquele troço. Até lá, condutores e moradores deverão seguir a sinalização temporária.