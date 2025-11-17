Festival de Fanzines e Banda Desenhada em Alpaiça

Imprimir

A Câmara Municipal de Alpiarça, em parceria com a prestigiada “Associção Tentáculo”, promove a 3.ª edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada, um evento que celebra a ilustração, a criação independente e o universo das publicações alternativas.



Esta edição é dedicada ao Movimento PUNK, explorando a energia e irreverência que marcam este estilo e a sua influência nas artes visuais e na banda desenhada contemporânea.

Durante três dias, Alpiarça recebe:

– Exposições temáticas e mostras de artistas nacionais;

– Oficinas de criação e edição de fanzines;

– Mercado do livro e publicações independentes;

– Lançamentos e encontros com autores;

– Concerto e performances inspiradas no espírito punk.



Este Festival, que na sua primeira edição, em setembro de 2023, foi considerado um sucesso, visa dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo projeto da Fanzineteca da Biblioteca Municipal de Alpiarça, promovendo uma oferta cultural e artística diferenciadora para a região do Ribatejo e para a comunidade local, com foco especial para os amantes da banda desenhada e dos fanzines.

– Inauguração

Sexta-feira, 21 de novembro

18h00 – Sessão de abertura na Casa dos Patudos

21h30 – Concerto de jazz com Simões Lopes Trio no Mercado Municipal

– Exposições

Casa dos Patudos (21 nov – 12 dez)

Punk Comix, curadoria de Marcos Farrajota e Joana Pires

Biblioteca Municipal (21 nov – 12 dez)

Concurso de BD de Alpiarça, curadoria da Associação Tentáculo

Concurso de BD Avenida Marginal, curadoria da Associação Tentáculo

Zé Povinho nos Dias de Hoje, curadoria da Associação Tentáculo

Zine ao Natural #10 (Galeria Espaço 7), curadoria de Phermad (Terminal Studios)

Mercado Municipal (22 nov)

Exposições temporárias de autores presentes nas Bancas de Artistas

– Workshops

Biblioteca Municipal

“Introdução a Técnicas Avançadas de Narrativas Gráficas” – com Pedro N.

“Storytelling Visual Aplicado à Banda Desenhada” – com Hugo Teixeira

Mercado Municipal

“Construção de Fanzines com Provérbios Ilustrados” – com Fil e Marco Fraga Silva

“Construção de Postais Pop-up com Monstros” – com Ana Saúde, Fil, Filipe Duarte e Marco Fraga da Silva

Inscrição gratuita: formulário online ou por e-mail: biblioteca@cm-alpiarca.pt

– Apresentações (sábado, 22 novembro – Mercado Municipal)

Apresentações e lançamentos de fanzines, revistas e projetos de BD, com destaque para: Fanzines Coletivos (Tribarte)

Além do CONGO (Henrique e Daniel Gandum – Editora Mudnag)

Novidades da Ala dos Livros

Cadernos da Tentáculo #2 – A Paragem

Butterfly Chronicles (Escorpião Azul)

Umbra #5 – Reboot

Zine ao Natural #10

Zé Povinho nos Dias de Hoje

Coletânea Olho do Cú, entre outros.

– Concertos

Mercado Municipal de Alpiarça

Sexta, 21 nov – Simões Lopes Trio (jazz)

Sábado, 22 nov – Last Chance (punk rock)

> 22 nov, 21h00: Entrega de prémios do Concurso de BD de Alpiarça

– Mercado do Livro e Bancas de Artistas

Mercado Municipal

Mercado do Livro: sábado (14h–20h) e domingo (10h30–16h30)

Bancas de Artistas: sábado (14h–20h)

Editoras presentes: Ala dos Livros, Associação Tentáculo, Chili com Carne, Escorpião Azul

Autores e coletivos: Hugo Teixeira, Mário André, Umbra, Dangan Magazine, Fil, Phermad, entre outros.

– Transporte Gratuito Alpiarça ↔ Santarém

Sábado, 22 novembro

Santarém → Alpiarça: 9h15 / 11h15 / 14h15

Alpiarça → Santarém: 20h30 / 22h30

– Horários dos Espaços

Biblioteca Municipal: Sáb/Dom 10h–12h30 | 13h30–18h

Mercado Municipal: Sáb 6h30–2h00 | Dom 10h30–16h30

Casa dos Patudos: Sáb/Dom 9h30–13h | 14h–17h30