Festival de Fanzines e Banda Desenhada em Alpaiça

A Câmara Municipal de Alpiarça, em parceria com a prestigiada “Associção Tentáculo”, promove a 3.ª edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada, um evento que celebra a ilustração, a criação independente e o universo das publicações alternativas.
Esta edição é dedicada ao Movimento PUNK, explorando a energia e irreverência que marcam este estilo e a sua influência nas artes visuais e na banda desenhada contemporânea.
Durante três dias, Alpiarça recebe:
– Exposições temáticas e mostras de artistas nacionais;
– Oficinas de criação e edição de fanzines;
– Mercado do livro e publicações independentes;
– Lançamentos e encontros com autores;
– Concerto e performances inspiradas no espírito punk.
Este Festival, que na sua primeira edição, em setembro de 2023, foi considerado um sucesso, visa dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo projeto da Fanzineteca da Biblioteca Municipal de Alpiarça, promovendo uma oferta cultural e artística diferenciadora para a região do Ribatejo e para a comunidade local, com foco especial para os amantes da banda desenhada e dos fanzines.
– Inauguração
Sexta-feira, 21 de novembro
18h00 – Sessão de abertura na Casa dos Patudos
21h30 – Concerto de jazz com Simões Lopes Trio no Mercado Municipal
– Exposições
Casa dos Patudos (21 nov – 12 dez)
Punk Comix, curadoria de Marcos Farrajota e Joana Pires
Biblioteca Municipal (21 nov – 12 dez)
Concurso de BD de Alpiarça, curadoria da Associação Tentáculo
Concurso de BD Avenida Marginal, curadoria da Associação Tentáculo
Zé Povinho nos Dias de Hoje, curadoria da Associação Tentáculo
Zine ao Natural #10 (Galeria Espaço 7), curadoria de Phermad (Terminal Studios)
Mercado Municipal (22 nov)
Exposições temporárias de autores presentes nas Bancas de Artistas
– Workshops
Biblioteca Municipal
“Introdução a Técnicas Avançadas de Narrativas Gráficas” – com Pedro N.
“Storytelling Visual Aplicado à Banda Desenhada” – com Hugo Teixeira
Mercado Municipal
“Construção de Fanzines com Provérbios Ilustrados” – com Fil e Marco Fraga Silva
“Construção de Postais Pop-up com Monstros” – com Ana Saúde, Fil, Filipe Duarte e Marco Fraga da Silva
Inscrição gratuita: formulário online ou por e-mail: biblioteca@cm-alpiarca.pt
– Apresentações (sábado, 22 novembro – Mercado Municipal)
Apresentações e lançamentos de fanzines, revistas e projetos de BD, com destaque para: Fanzines Coletivos (Tribarte)
Além do CONGO (Henrique e Daniel Gandum – Editora Mudnag)
Novidades da Ala dos Livros
Cadernos da Tentáculo #2 – A Paragem
Butterfly Chronicles (Escorpião Azul)
Umbra #5 – Reboot
Zine ao Natural #10
Zé Povinho nos Dias de Hoje
Coletânea Olho do Cú, entre outros.
– Concertos
Mercado Municipal de Alpiarça
Sexta, 21 nov – Simões Lopes Trio (jazz)
Sábado, 22 nov – Last Chance (punk rock)
> 22 nov, 21h00: Entrega de prémios do Concurso de BD de Alpiarça
– Mercado do Livro e Bancas de Artistas
Mercado Municipal
Mercado do Livro: sábado (14h–20h) e domingo (10h30–16h30)
Bancas de Artistas: sábado (14h–20h)
Editoras presentes: Ala dos Livros, Associação Tentáculo, Chili com Carne, Escorpião Azul
Autores e coletivos: Hugo Teixeira, Mário André, Umbra, Dangan Magazine, Fil, Phermad, entre outros.
– Transporte Gratuito Alpiarça ↔ Santarém
Sábado, 22 novembro
Santarém → Alpiarça: 9h15 / 11h15 / 14h15
Alpiarça → Santarém: 20h30 / 22h30
– Horários dos Espaços
Biblioteca Municipal: Sáb/Dom 10h–12h30 | 13h30–18h
Mercado Municipal: Sáb 6h30–2h00 | Dom 10h30–16h30
Casa dos Patudos: Sáb/Dom 9h30–13h | 14h–17h30