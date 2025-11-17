Shopping cart

Região

GNR lança operação “RoadPol – Veículos Pesados de Mercadorias e Passageiros”

Por: Inês Ribeiro 17 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Guarda Nacional Republicana (GNR) iniciou esta segunda-feira, dia 17 de novembro, uma operação de fiscalização rodoviária dedicada aos veículos pesados de mercadorias e passageiros. A iniciativa vai decorrer até dia 23 de novembro e abrange todo o território nacional, com especial atenção às vias consideradas mais críticas e com maior volume de tráfego deste tipo de veículos.

O objetivo central passa por reforçar a segurança rodoviária, assegurar o cumprimento da legislação europeia e detetar infrações relacionadas com o transporte de pessoas e mercadorias. A GNR sublinha que a fiscalização a pesados assume particular relevância na prevenção de acidentes, que tendem a apresentar consequências mais graves e impactos significativos na circulação.

A operação integra o calendário anual da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização que coordena ações conjuntas entre forças de segurança europeias com foco na segurança rodoviária. As prioridades da RoadPol incluem a fiscalização das vias, dos veículos, dos utilizadores e do controlo de velocidade, áreas consideradas fundamentais para reduzir a sinistralidade.

Desde o final de 2021 que a GNR é membro da RoadPol e passou a alinhar o seu planeamento com as iniciativas europeias. Com esta ação, a força de segurança pretende também reforçar a sensibilização dos condutores profissionais para a adoção de comportamentos mais seguros, contribuindo para a proteção de todos os utentes da estrada.

A GNR apela ainda ao cumprimento das regras de trânsito e à condução responsável, reforçando que a segurança rodoviária depende tanto da fiscalização como do comportamento de cada utilizador.

