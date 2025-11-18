Shopping cart

  • Região
  • GNR alerta idosos com Operação “Censos Sénior 2025”
Região

GNR alerta idosos com Operação “Censos Sénior 2025”

Por: Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Entre 1 de outubro e 16 de novembro, a Guarda Nacional Republicana (GNR) esteve em Santarém com a Operação “Censos Sénior 2025”, que tem como objetivo de reforçar o policiamento comunitário junto da população idosa.

A iniciativa permitiu aproximar os militares da população idosa, promover comportamentos de autoproteção e aumentar o sentimento de segurança.

Durante a operação, a GNR visitou idosos em situação de maior vulnerabilidade e alertou-os para medidas de segurança que reduzam o risco de violência, burla ou furto. No distrito de Santarém, foram sinalizados 2.033 idosos, entre os quais se incluem pessoas que vivem sozinhas, isoladas ou com alguma vulnerabilidade física ou psicológica.

Desde 2011, a operação tem atualizado a sinalização geográfica dos idosos, de forma a fortalecer a confiança e a empatia entre a população e os militares da GNR, e contribuindo para o aumento do seu sentimento de segurança.

A força de segurança vai continuar a acompanhar os idosos sinalizados com visitas regulares e ações de sensibilização, em parceria com entidades locais, para melhorar a qualidade de vida de quem está mais vulnerável.

