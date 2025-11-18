Jovem detido por furto de 186 quilos de pinhas

Imprimir

Um jovem de 17 anos foi detido e outro, de 15 anos, identificado pelo crime de furto de pinhas no concelho de Benavente, na sequência de uma intervenção do Posto Territorial de Benavente da GNR realizada no dia 15 de novembro.

A ação ocorreu após uma denúncia de furto no interior de uma propriedade. Os militares deslocaram-se de imediato ao local e, através de diligências policiais, conseguiram localizar e intercetar os dois jovens, que tinham na sua posse 186 quilos de pinhas, avaliadas em cerca de 206 euros.

O material subtraído foi apreendido, tendo o jovem de 17 anos sido detido e o menor de 15 anos identificado.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente e ao Tribunal de Família e Menores de Santarém.