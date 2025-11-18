Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Jovem detido por furto de 186 quilos de pinhas
Região

Jovem detido por furto de 186 quilos de pinhas

Por: Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Um jovem de 17 anos foi detido e outro, de 15 anos, identificado pelo crime de furto de pinhas no concelho de Benavente, na sequência de uma intervenção do Posto Territorial de Benavente da GNR realizada no dia 15 de novembro.

A ação ocorreu após uma denúncia de furto no interior de uma propriedade. Os militares deslocaram-se de imediato ao local e, através de diligências policiais, conseguiram localizar e intercetar os dois jovens, que tinham na sua posse 186 quilos de pinhas, avaliadas em cerca de 206 euros.

O material subtraído foi apreendido, tendo o jovem de 17 anos sido detido e o menor de 15 anos identificado.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente e ao Tribunal de Família e Menores de Santarém.

Etiquetas Relacionadas:
benaventedetidofurtoGNR

Notícias relacionadas

Região

GNR alerta idosos com Operação “Censos Sénior 2025”

BY-Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025
Região

PSP detém homem por furto, imigração ilegal e falsificação de documentos

BY-Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025
Região

Operações da GNR na Golegã resultam em 44 detidos e 140 condutores sob influência de álcool ao volante

BY-Inês Ribeiro 17 de Novembro, 2025
Região

GNR lança operação “RoadPol – Veículos Pesados de Mercadorias e Passageiros”

BY-Inês Ribeiro 17 de Novembro, 2025
Região

Campanha “Taxa Zero ao Volante” fiscalizou mais de 4,5 milhões de condutores

BY-Inês Ribeiro 11 de Novembro, 2025
Região

Homem de 24 anos apanhado com droga

BY-Redação 10 de Novembro, 2025