Alpiarça apresenta a 3.ª Edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada

Imprimir

O Município de Alpiarça e a Associação Tentáculo organizam, entre 21 e 23 de novembro de 2025, a 3.ª Edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada, reunindo autores, editoras, ilustradores e leitores em três espaços da vila: Casa dos Patudos, Biblioteca Municipal e Mercado Municipal. A iniciativa aposta numa programação diversificada que inclui exposições, apresentações editoriais e projetos, workshops, concertos e uma feira do livro dedicada à BD e ao fanzine.

A sessão de abertura tem lugar na sexta-feira, 21 de novembro, às 18h00, no Polo Enoturístico da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, com a inauguração da exposição Punk Comix, com curadoria de Marcos Farrajota e Joana Pires.

O primeiro dia termina no Mercado Municipal, às 21h30, com o concerto de Jazz “Simões Lopes Trio” – Ideias abstratas de viagens, memórias e nostalgias, onde Simão Lopes cruza estilos e ritmos num projeto de jazz/fusão, que une metal, música tradicional e ambiente, em conjunto com Rúben Gonçalves (guitarra) e Rudolfo Freitas (bateria).

Entre 21 de novembro e 12 de dezembro, o festival apresenta várias mostras distribuídas entre a Casa Dos Patudos, a Biblioteca Municipal e o Mercado Municipal, destacando-se as exposições dos concursos de BD de Alpiarça e da Avenida Marginal, bem como a exposição Zé Povinho nos Dias de Hoje e o Zine ao Natural #10.

As sessões de workshops gratuitos, decorrem no sábado e domingo, sobre temas e narrativas gráficas, storytelling visual, criação de fanzines ilustrados e construção de postais pop-up, orientados por autores como Pedro N., Hugo Teixeira, Fil, Ana Saúde, Filipe Duarte e Marco Fraga da Silva.

O Mercado Municipal acolhe ainda, no sábado e domingo, um Mercado do Livro e do Fanzine, com editoras como Ala dos Livros, Associação Tentáculo, Chili com Carne e Escorpião Azul, além de bancas de artistas independentes. Durante a tarde de sábado, este espaço recebe também um ciclo contínuo de apresentações de projetos editoriais, novos lançamentos e fanzines.

A programação do dia 22 de novembro, fecha com o concerto dos Last Chance, no no Mercado Municipal, pelas 21h30, com entrada gratuita. Antes do concerto realiza-se, às 21h00, a entrega dos prémios do Concurso de Banda Desenhada de Alpiarça.

No dia 23 de novembro, último dia do festival, no Mercado Municipal, além do Mercado do Livro, irão decorrer os workshops: “Construção de fanzines com provérbios ilustrados”, com Fil e Marco Fraga Silva; e “Construção de Postais Pop-up com Monstros”, Ana Saúde, Fil, Filipe Duarte e Marco Fraga da Silva.

Haverá serviço de autocarro gratuito no dia 22 de novembro, entre a Estação de Santarém e Alpiarça, com várias ligações ao longo do dia.

Mais informações e programa completo disponíveis no site da Biblioteca Municipal de Alpiarça em: https://bit.ly/festival-fanzines-BD-alpiarca-2025

Redes sociais da Biblioteca Municipal de Alpiarça: Facebook e Instagram

Associação Tentáculo: https://atentaculo.weebly.com/