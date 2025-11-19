Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 19.NOV

Por: Redação 19 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura


A expressão “corpo de Deus” faz impressão a muita gente. A confusão vem da palavra “corpo”, que para muita gente quer dizer uma quantidade de matéria organizada. Mas não é! O que faz o meu corpo são as minhas relações, é o modo como eu chego às pessoas e às coisas. Posso dizer que o corpo de Deus é o seu modo de estar em relação connosco. E Deus chega até nós como uma força, uma inspiração, um alento, como alimento espiritual. O seu corpo é pois um pão espiritual que nos alimenta o amor e faz de todos nós um corpo de amor.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

