Região

HDS assinala 40.º aniversário com anúncio de mais de 33 milhões de euros de investimento na região

Por: Daniel Cepa 20 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) comemorou, no dia 15 de novembro, 40 anos de atividade, numa sessão solene integrada no segundo dia das Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria – Cuidar com História”. O momento juntou antigos e atuais responsáveis da instituição, entre eles José Josué, presidente do Conselho de Administração do HDS entre 2005 e 2018, e Pedro Marques, atual presidente da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria).

José Josué recordou o percurso de crescimento do hospital e o papel determinante dos seus profissionais na consolidação do HDS como uma referência regional ao longo de quatro décadas.

Já Pedro Marques colocou o foco no futuro, destacando um pacote de investimentos sem precedentes para o reforço da resposta de saúde na região. Segundo o responsável, até junho de 2026 estão previstos 16 milhões de euros de investimento direto no HDS e 3 milhões de euros nos cuidados de saúde primários, financiados através do PRR, do programa Alentejo 2030 e de outras entidades.

Paralelamente, referiu ainda cerca de 14 milhões de euros disponibilizados pelo PRR aos municípios da área da ULS Lezíria, verbas destinadas à requalificação e construção de novas infraestruturas dos cuidados de saúde primários, uma vez que grande parte dos edifícios pertence às autarquias. Pedro Marques sublinhou que este reforço financeiro é essencial para modernizar instalações, melhorar condições de trabalho e garantir uma resposta mais eficaz aos utentes.

A sessão incluiu também uma homenagem aos 13 profissionais que assinalam, em 2025, 40 anos de serviço. Seguiu-se a conferência “Desafios do futuro na evolução do SNS”, apresentada por Luís Pisco, centrada na reorganização dos cuidados, integração de serviços e sustentabilidade do sistema de saúde. A manhã terminou com um momento musical protagonizado por Beatriz Vital.

No encerramento, o vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Emanuel Campos, destacou a importância central do HDS para a região e garantiu o apoio da autarquia à ULS Lezíria. Pedro Marques agradeceu o envolvimento de todos e reforçou que o espírito de cooperação demonstrado nestas jornadas será fundamental para preparar o futuro dos cuidados de saúde na Lezíria.

As comemorações terminaram com o tradicional cantar dos parabéns, simbolizando quatro décadas de história e compromisso com a população.

