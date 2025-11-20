Paço dos Negros recebe Azinhaga nos 16 avos da Taça Fundação Inatel

A ADCR Paço dos Negros volta a jogar em casa no próximo domingo, 23 de novembro, onde irá defrontar o Azinhaga Atlético Clube em jogo a contar para os 16 avos-de-final da Taça Fundação Inatel.
A partida está marcada para as 15h00, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros. A equipa da casa procura seguir em frente na competição e conta com o apoio dos adeptos para continuar a avançar na prova.
O clube apela à presença da comunidade no estádio, acreditando que o apoio das bancadas poderá ser determinante nesta fase a eliminar.