Desporto

Paço dos Negros recebe Azinhaga nos 16 avos da Taça Fundação Inatel

Por: Daniel Cepa 20 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A ADCR Paço dos Negros volta a jogar em casa no próximo domingo, 23 de novembro, onde irá defrontar o Azinhaga Atlético Clube em jogo a contar para os 16 avos-de-final da Taça Fundação Inatel.

A partida está marcada para as 15h00, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros. A equipa da casa procura seguir em frente na competição e conta com o apoio dos adeptos para continuar a avançar na prova.

O clube apela à presença da comunidade no estádio, acreditando que o apoio das bancadas poderá ser determinante nesta fase a eliminar.

