EN114 volta a fechar entre Almeirim e Santarém devido a trabalhos de segurança

Imprimir

A Estrada Nacional 114, no concelho de Santarém, vai estar interditada ao trânsito entre as 08h00 de 25 de novembro e as 18h00 de 28 de novembro, devido à realização de trabalhos de gestão do arvoredo ao longo da via.

A intervenção decorre entre o km 75,660, na Rotunda do Rotary Club de Santarém, junto ao Convento de Santa Clara, e o km 77,010, no entroncamento com a EN365 (estrada da Estação).

A operação é conduzida pela Infraestruturas de Portugal (IP), em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém, e tem como objetivo garantir condições de segurança para trabalhadores e automobilistas, prevenindo riscos associados à instabilidade das árvores junto à estrada.

Em comunicado, a IP agradece a “compreensão dos condutores para os transtornos causados pelo corte de via, sublinhando que o condicionamento é necessário para a correta execução dos trabalhos”.