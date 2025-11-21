Homem acusado de violência doméstica tinha várias armas em casa

Imprimir

Um homem de 38 anos foi constituído arguido na Azambuja, no dia 20 de novembro, na sequência de uma investigação por violência doméstica. A ação policial, levada a cabo pelo Posto Territorial de Rio Maior da Guarda Nacional Republicana (GNR), resultou ainda na apreensão de diversas armas e munições.

Segundo a GNR, o suspeito exercia violência psicológica sobre a vítima, uma ex-companheira de 41 anos. No decorrer da investigação, os militares realizaram buscas domiciliárias e em veículo, que permitiram a apreensão de uma pistola, um revólver, uma espingarda, duas armas de pressão de ar, duas facas, 183 munições, 41 cartuchos, chumbos de pressão e um coldre.

O arguido foi notificado para os factos, que foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A GNR sublinha que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de situações deste tipo, através do 112, do portal de Queixa Eletrónica ou nos postos da GNR.