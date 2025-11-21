Shopping cart

Homem acusado de violência doméstica tinha várias armas em casa

Por: Inês Ribeiro 21 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Um homem de 38 anos foi constituído arguido na Azambuja, no dia 20 de novembro, na sequência de uma investigação por violência doméstica. A ação policial, levada a cabo pelo Posto Territorial de Rio Maior da Guarda Nacional Republicana (GNR), resultou ainda na apreensão de diversas armas e munições.

Segundo a GNR, o suspeito exercia violência psicológica sobre a vítima, uma ex-companheira de 41 anos. No decorrer da investigação, os militares realizaram buscas domiciliárias e em veículo, que permitiram a apreensão de uma pistola, um revólver, uma espingarda, duas armas de pressão de ar, duas facas, 183 munições, 41 cartuchos, chumbos de pressão e um coldre.

O arguido foi notificado para os factos, que foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A GNR sublinha que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de situações deste tipo, através do 112, do portal de Queixa Eletrónica ou nos postos da GNR.

armasAzambujaGNRviolencia domestica

