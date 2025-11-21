PARA HOJE / 21.NOV

Imprimir

A morte real ou a experiência de perder Deus está em fechar-me, em identificar-me com o pecado, fazer a experiência dessa tragédia que é a ruptura da unidade do homem consigo mesmo, nas suas relações com Deus. Isso é o que divide, desgarra. Divide porque desvia da nossa finalidade última, que é amar, porque prende e encerra o homem em si próprio.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt