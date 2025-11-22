Shopping cart

Desporto

Europeu de Taekwondo: Almeirinenses entre os melhores

Por: Redação 22 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Maria Francisca Moniz ficou em 9°lugar no Campeonato da Europa Juniores 2025, depois de ceder nos oitavos de final frente à número um europeia, a atleta holandesa.

João Costa em 17° lugar no Campeonato da Europa Juniores depois de ceder nos 16avos de final 2-1 frente ao 10° cabeça de serie Andi Vladimirov da Bulgária.

Carolina Godinho em 17°lugar no Campeonato da Europa Juniores 2025 depois perder diante da atleta da Bélgica nos 16avos de final por 2-0.

Maria Francisca Moniz, Carolina Godinho, João Costa e o treinador Jaime Rosário integraram a comitiva portuguesa que participou no Europeu de Taekwondo, vertente de combates.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdesportoEuropeu de Taekwondo

