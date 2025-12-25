Mensagem de Natal 

Imprimir

Um dos problemas na nossa vida não é a falta de tempo, mas sim a falta de espaço para o que é essencial. Não é novidade para ninguém que a vida é uma correria, mas também não é novidade que arranjamos sempre tempo para aquilo que queremos.

Nesta época em que nos começamos a aproximar a passos largos do Natal, a celebração do nascimento do príncipe da paz, desejo que este seja um tempo de arranjar espaço na nossa vida para o encontro, com Deus, com os irmãos, com os que ninguém vê, com os que estão sós e connosco próprios. Já chega de correrias, é tempo de dar espaço à contemplação da beleza do que somos e do que temos em nossas vidas. É tempo de saborear o simples, mas essencial que nos rodeia. Há um milagre à espera de acontecer: concretizemo-lo ao ceder, em nós, espaço para aqueles que normalmente não o têm.

Votos de um Santo e Feliz Natal

Pe. Bruno Filipe – Pároco de Fazendas de Almeirim