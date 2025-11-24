Continente de Almeirim apoia instituições locais na Campanha de Vales Solidários de Natal

Imprimir

O Continente Modelo de Almeirim junta-se, mais uma vez, à Campanha de Vales Solidários de Natal da Missão Continente, uma iniciativa que pretende minimizar a insegurança alimentar e garantir que todas as famílias têm “um lugar à mesa” nesta época festiva. Em Almeirim, as instituições escolhidas para beneficiar da campanha são a FAC – Fraterna Ajuda Cristã de Almeirim e a Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo, ambas com trabalho reconhecido no apoio às populações mais vulneráveis do concelho.

A FAC Almeirim conta atualmente com um grupo de voluntários que apoia cerca de 320 pessoas, que distribuem cabazes de bens essenciais, roupa e mobiliário a famílias carenciadas e a pessoas em situação de desemprego. Já a Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo presta apoio diário a idosos, crianças e famílias desfavorecidas, desempenhando um papel fundamental na rede local de solidariedade.

A nível nacional, a Missão Continente apoia este ano mais de 600 instituições, 32 delas localizadas no distrito de Santarém. A campanha decorre até 25 de dezembro e permite aos clientes contribuir através da compra de vales solidários de 1€ ou 5€, disponíveis em todas as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente Online e na App Cartão Continente.

Os montantes angariados revertem integralmente para as instituições associadas a cada loja. No final da campanha, os donativos serão entregues sob a forma de Cartões Dá Apoio, que permitem às entidades adquirir bens alimentares para preparar refeições destinadas às famílias que acompanham.

Para a diretora de Brand Responsibility do Continente, Nádia Reis, esta campanha representa “um gesto que transforma vidas”, a mesma sublinha a importância do compromisso diário da Missão Continente na luta contra a insegurança alimentar. “O Natal é um momento especial, em que reforçamos esta corrente de esperança e convidamos todos a participar para que ninguém fique sem lugar à mesa”, afirma.

A seleção das entidades beneficiárias conta com o apoio da Entrajuda, que assegura a credibilidade e impacto real da iniciativa.