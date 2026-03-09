Noite de Fados Solidária regressa à Parreira

Imprimir

O Centro de Apoio Social da Parreira promove, no próximo dia 27 de março, a partir das 20h00, a IV Noite de Fados Solidária, iniciativa que terá lugar no Salão de Festas da Parreira, no concelho da Chamusca. O evento pretende angariar fundos para apoiar as atividades e o funcionamento da instituição, que desenvolve trabalho de apoio social junto da comunidade local.

A noite vai ser dedicada ao fado e contará com a atuação do Grupo de Fado Marialva, bem como da fadista Andreia Coelho, que se junta ao espetáculo como convidada. O acompanhamento musical estará a cargo de Luís Petisca e Edmundo Albergaria na guitarra portuguesa, Armando Figueiredo na viola de fado e João Moreira na viola baixo.

Além da componente musical, a iniciativa inclui também um jantar convívio. A ementa prevista integra caldo verde, lombo assado com batatas, bebidas (vinho, sumo e água), arroz doce, café e a tradicional “belhós”, num ambiente pensado para proporcionar momentos de partilha entre o público.

O bilhete tem o custo de 25 euros, valor que reverte integralmente para o Centro de Apoio Social da Parreira, contribuindo para a continuidade das respostas sociais prestadas pela instituição à população.

As reservas podem ser feitas através do contacto telefónico 926 603 126, do email caspparreira@gmail.com ou diretamente na secretaria da instituição. A organização alerta que os lugares são limitados.