Constança precisa de ajuda para uma nova cadeira adaptada

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A família da Constança lançou um apelo à comunidade para ajudar na aquisição de uma nova cadeira de rodas adaptada às suas necessidades atuais.

Com a entrada na adolescência, a criança a quem foi diagnosticada com Síndrome de Rett, enfrenta um agravamento da sua condição, particularmente ao nível da escoliose, consequência de um recente pico de crescimento. A cadeira de rodas que utiliza há cerca de seis anos deixou de oferecer o suporte adequado, tornando-se insuficiente para garantir o conforto, a segurança e o correto posicionamento do corpo.

De acordo com a família, a nova solução passa por um sistema de posicionamento especializado e um novo chassi que acompanhe esta fase de desenvolvimento, fundamentais para proteger a coluna e melhorar a qualidade de vida da Constança.

O custo do equipamento necessário é elevado. O primeiro orçamento é um sistema de posicionamento ajustada à sua condição ou seja um assento modulado ao corpo dela e e chassi da cadeira que acompanhe esta fase tão exigente da sua vida. O segundo orçamento é o chassi para esse acento porque este que temos já é pequeno para o tamanho dela.



Os dois orçamentos já obtidos pela família dizem respeito, por um lado, à cadeira de rodas e, por outro, ao equipamento complementar indispensável, com valores de 3.999,38 euros e 3.899,03 euros. Perante esta realidade, têm sido várias as iniciativas solidárias promovidas ao longo do tempo para apoiar a pré-adolescente.

O Síndrome de Rett é uma doença genética rara que afeta maioritariamente raparigas e compromete o funcionamento do sistema nervoso central, provocando atrasos significativos no desenvolvimento físico e neurológico.

A comunidade pode contribuir através de donativos, utilizando a plataforma MBWay, através do número 938 815 081, ou transferência bancária para o IBAN: PT50 0033 0000 4523 9748 3270 5.

Paralelamente, a família mantém uma campanha contínua de recolha de tampinhas e caricas, uma ação que permite angariar fundos através da reciclagem. Por cada tonelada recolhida são atribuídos cerca de 250 euros.

“Cada gesto faz a diferença”, sublinha o apelo divulgado nas redes sociais, reforçando a importância da solidariedade para garantir melhores condições de vida à Constança.