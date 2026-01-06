Campanha de Natal da Missão Continente reforça apoio a duas instituições em Almeirim

Imprimir

A campanha de Natal da Missão Continente, intitulada “À Mesa com Todos”, terminou com um resultado histórico a nível nacional, ao angariar mais de 1,9 milhões de euros, o maior montante de sempre desde o início desta iniciativa solidária. Em Almeirim, as instituições apoiadas foram a FAC – Fraterna Ajuda Cristã e a Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo.

O valor foi reunido através da compra de vales solidários de 1 e 5 euros, disponíveis nas lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente Online e na aplicação Cartão Continente. A totalidade do montante será distribuída por mais de 600 instituições sociais em todo o país, de acordo com a escolha feita pelos clientes em cada loja.

No distrito de Santarém, serão apoiadas 32 instituições, num total superior a 87 mil euros, com impacto direto em milhares de pessoas. No concelho de Almeirim, várias entidades locais beneficiam deste apoio, permitindo garantir cabazes alimentares e outros bens essenciais.

As instituições apoiadas pelo Continente Modelo de Almeirim foram a FAC – Fraterna Ajuda Cristã, um grupo de voluntários que presta apoio regular a cerca de 320 pessoas, através da distribuição de cabazes alimentares, roupa e mobiliário a famílias carenciadas e pessoas em situação de desemprego.

Também a Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo, que desenvolve trabalho de apoio a idosos, crianças e famílias socialmente desfavorecidas no concelho de Almeirim, é uma das entidades contempladas, reforçando a sua capacidade de resposta junto da comunidade.

Através do Continente de Santarém, são também apoiadas instituições com intervenção social alargada na região, como a Cáritas Diocesana de Santarém, que trabalha em articulação com 27 grupos paroquiais e acompanha 1.387 famílias, num total de 3.435 pessoas. Integra igualmente este apoio a ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, delegação de Santarém, que ao longo de 2025 assegurou mensalmente a distribuição de cabazes alimentares e produtos de higiene a mais de 70 pessoas.

A Missão Continente sublinha, em comunicado ao Jornal O Almeirinense, que esta campanha volta a demonstrar o envolvimento dos clientes e das comunidades locais, permitindo garantir refeições condignas e apoio essencial a milhares de famílias. A seleção das instituições beneficiárias é realizada com o apoio da ENTRAJUDA, de forma a assegurar que os recursos chegam onde são mais necessários.